Жителей Мурманской области предупредили об угрозе загрязнения воды канализацией

Снежногорцам не стоит использовать воду из-под крана. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Мурманской области сложилась угроза загрязнения питьевой воды канализационными стоками. Непростая ситуация сейчас разворачивается в Снежногорске, где могут перекрыть канализацию, из-за чего нечистоты попадут в питьевое озеро.

С 16 июня в городе ввели режим гиперхлорирования воды, северян просят по возможности использовать бутилированную или кипяченую воду.

- Выявлены нарушения в системе работы канализационно-насосной станции 2, есть угроза поступления сточных вод в питьевое озеро. На месте работают специалисты для устранения причин нарушения. Специалисты центра гигиены и эпидемиологии ведут забор проб воды для мониторинга ее качества, - сообщили в администрации ЗАТО Александровск.

Напомним: в Кировске засора канализации стала большая тряпка, из-за чего произошел разлив сточных вод.

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