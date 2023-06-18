Жителям Мурманска рассказали, как защитить детей от употребления алкоголя

Родителей призывают не употреблять алкоголь при детях. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Первое знакомство с алкоголем зачастую происходит еще в детском или подростковом возрасте и нередко сопровождается тяжелыми последствиями. Медицинский психолог Центра общественного здоровья Екатерина Дмитриева рассказала о том, как уберечь детей от этого.

- Начинать, в первую очередь, следует с себя, ведь родители – это пример для любого ребенка. Не злоупотребляйте спиртными напитками и убедитесь, что ребенок не будет свидетелем взрослых застолий. Не прельщайте ребенка детским шампанским, не наливайте ему напитки в фужеры или рюмки и не учите его «чокаться». Расскажите ребенку о вреде алкоголя и о тех последствиях, к которым он может привести. Опирайтесь в разговоре на конкретные примеры и убедительные доводы, - советует эксперт.

Научите ребенка выстраивать личные границы и говорить слово «нет» без оглядки на реакцию собеседника и боязни кого-то обидеть, разрешите ему тренироваться на вас.

Помогите ребенку организовать свой досуг. Для детей очень важно иметь интересы, которые будут самым действенным средством защиты от вредных привычек.

Сохраняйте с ребенком доверительные отношения. Важно дать понять ребенку, что он может обратиться к Вам в любой момент, когда это действительно необходимо. Вы же, в свою очередь, будете знать, что происходит в его жизни, и сможете поддержать и помочь, опираясь на свои знания и жизненный опыт.

- Помните, что жизнь без зависимости позволяет не только сохранить здоровье, но и открывает новые горизонты, помогает смотреть на мир трезвым взглядом и не упустить то, что является действительно важным – счастье, любовь, семью, - отмечает Екатерина Дмитриева.

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