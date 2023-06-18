Под Кандалакшей в дачном доме взорвался баллон с пропаном, погиб человек

Огонь полностью уничтожил дачу. Фото: vk.com/murman01

Вечером 17 июня под Кандалакшей случился смертельный пожар. Сообщение о нем поступило в 22.56 - загорелась дача в СНТ «Энергетик», что находится в четырех километрах от железнодорожной станции Уполокша.

- До прибытия пожарных подразделений взорвался баллон с пропаном, еще один удалось эвакуировать. В 00.20 пожар локализовали, а в 01.20 полностью ликвидировали. Погиб один человек, - сообщили в Управлении по ГОЧС и ПБ Мурманской области.

Деревянный двухэтажный дом сгорел полностью, обрушились крыша и второй этаж. Также пострадали пристройка и имущество внутри дома.

Напомним: в поселке Зеленоборском вечером 14 июня вспыхнули лодочные гаражи в ста метрах от дома на улице Заводской. На то, чтобы потушить пожар, потребовалось более семи часов.

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