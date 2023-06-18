В Снежногорске канализация может загрязнить водопроводную воду

Снежногорцам лучше использовать бутилированную воду. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Снежногорске сложилась непростая ситуация, есть угроза для здоровья северян. Тех в администрации города предупредили, что лучше не использовать водопроводную воду, а только кипяченую или бутилированную. Также с 20.00 16 июня питьевая вода в ЗАТО проходит через гиперхлорирование.

- Выявлены нарушения в системе работы канализационно-насосной станции 2, есть угроза поступления сточных вод в питьевое озеро. На месте работают специалисты для устранения причин нарушения. Специалисты центра гигиены и эпидемиологии ведут забор проб воды для мониторинга ее качества, - сообщили в администрации ЗАТО Александровск.

По предварительным данным, опасная ситуация сложилась из-за того, что местный предприниматель, отвечающий за канализацию, сообщил, что ее могут перекрыть, из-за чего фекалии потекут в питьевое озеро. В администрации города ситуацию пока никак не прокомментировали.

Напомним: в 2020 году подобная проблема в Снежногорске уже была. Городская канализация не справилась с объемом отходов, которые добавляли крупные компании.

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