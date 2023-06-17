В Кировске 22 спасателя тушили крышу административного здания

Причины и ущерб от пожара устанавливаются. Фото:vk.com/murman01

Утром 17 июня в кировском микрорайоне Кукисвумчорр на Кирова, 18б загорелась крыша административного здания. Ее в течении нескольких часов тушили 22 спасателя.

- Из-за угрозы распространения огня пожару был присвоен повышенный ранг 1БИС. Огонь уничтожил обшивку кровли здания на площади 180 квадратных метров, разобрана крыша на площади 200 квадратных метров, - сообщили в Управлении по ГОЧС и ПБ Мурманской области.

Причины и ущерб от пожара устанавливаются.

Напомним: в Зеленоборском из-за пожара сгорели 35 гаражей и хозпостроек.

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