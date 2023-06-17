На дороге «Апатиты-Кировск» произошло ДТП с двумя пострадавшими на мотоцикле

Водителя и пассажира мотоцикла доставили в медицинское учреждение. Фото: УМВД по Мурманской области
17 июня в Мурманской области произошло серьезное ДТП с участием мотоцикла. Пострадали два человека.
- По предварительной информации, в 15.30 на 10-м километре автодороги «Апатиты-Кировск» на нерегулируемом перекрестке водитель мотоцикла, выезжая с второстепенной дороги, не предоставил преимущества в движении автомобилю Volkswagen, который двигался по главной дороге, после чего произошло столкновение, - сообщили в пресс-службе УМВД по Мурманской области.
Водителя и пассажира мотоцикла доставили в медицинское учреждение.
Напомним: в Мурманске произошло ДТП с участием мотоцикла.
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