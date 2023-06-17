В Мурманской области медицинских работников поздравили с профессиональным праздником

Торжественное мероприятие прошло во Дворце культуры имени С.М. Кирова. Фото: gov-murman.ru/

В Мурманске заполярных медиков поздравили с Днем медицинского работника, который традиционно отмечается в третье воскресенье июня. Торжественное мероприятие прошло во Дворце культуры имени С.М. Кирова.

- Вы посвятили себя благородной профессии — лечить людей, спасать жизни. Ежечасно жители региона обращаются к вам за помощью, и вы делаете все, чтобы вернуть им самое ценное – здоровье. Вы постоянно готовы прийти на помощь, самоотверженно следуя своему профессиональному долгу, - отметила замгубернатора Мурманской области Оксана Демченко.

Лучшие представители и ветераны регионального здравоохранения получили награды. Так, звания «Почетный гражданин Мурманской области» удостоен Гарри Клейн, а звание «Заслуженный врач Российской Федерации» присуждено Ольге Казак.

Памятная медаль «85 лет Мурманской области» вручена 10 медработникам. Еще 10 медиков получили нагрудный знак «Отличник здравоохранения».

Напомним: в Мурманской области работает 21 тысяча медицинских работников.

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