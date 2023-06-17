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НовостиОбщество17 июня 2023 13:39

Жителей Снежногорска предупреждают о гиперхлорировании воды из-под крана

Северянам рекомендуют использовать только кипяченую или бутилированную воду
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
С 20.00 16 июня вводится режим гиперхлорирования питьевой воды.

С 20.00 16 июня вводится режим гиперхлорирования питьевой воды.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Жителей Снежногорска предупреждают об опасности воды из-под крана.

- Из-за угрозы загрязнения источника водоснабжения в Снежногорске с 20.00 16 июня вводится режим гиперхлорирования питьевой воды, поставляемой в жилые дома и организации города, - сообщили в администрации ЗАТО Александровск.

Северянам рекомендуют использовать только кипяченую или бутилированную воду.

Напомним: в Мурманской области объекты ЖКХ начали готовить к зимнему сезону.

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