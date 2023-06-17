Жителей Снежногорска предупреждают о гиперхлорировании воды из-под крана

С 20.00 16 июня вводится режим гиперхлорирования питьевой воды.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Жителей Снежногорска предупреждают об опасности воды из-под крана.
- Из-за угрозы загрязнения источника водоснабжения в Снежногорске с 20.00 16 июня вводится режим гиперхлорирования питьевой воды, поставляемой в жилые дома и организации города, - сообщили в администрации ЗАТО Александровск.
Северянам рекомендуют использовать только кипяченую или бутилированную воду.
Напомним: в Мурманской области объекты ЖКХ начали готовить к зимнему сезону.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Мурманской области создали базу профессиональных актеров для съемок в фильмах. В ней уже 69 визиток (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru