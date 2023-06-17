В Мурманской области каждый пятый выпускник сдал ЕГЭ по русскому языку на высокий балл

Все участники ЕГЭ преодолели минимальный порог Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Мурманской области прошел единый госэкзамен по русскому языку. Так, максимальные 100 баллов по нему набрали шесть выпускников - это вдвое больше, чем в предыдущем году.

- Отличные знания показали ученики мурманской гимназии № 10, Мурманского политехнического лицея, лицея № 2 и школы № 36, а также из школы № 5 Мончегорска и школы № 7 поселка Корзуново, - сообщили в минобрнауки региона.

Все участники ЕГЭ преодолели минимальный порог, а каждый пятый сдал экзамен по русскому языку на 81 балл и выше.

Напомним: две мурманские выпускницы получили 100 баллов за ЕГЭ по литературе.

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