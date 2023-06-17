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НовостиОбщество17 июня 2023 12:21

В Мурманской области каждый пятый выпускник сдал ЕГЭ по русскому языку на высокий балл

Сто баллов за экзамен получили шесть человек
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Все участники ЕГЭ преодолели минимальный порог

Все участники ЕГЭ преодолели минимальный порог

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Мурманской области прошел единый госэкзамен по русскому языку. Так, максимальные 100 баллов по нему набрали шесть выпускников - это вдвое больше, чем в предыдущем году.

- Отличные знания показали ученики мурманской гимназии № 10, Мурманского политехнического лицея, лицея № 2 и школы № 36, а также из школы № 5 Мончегорска и школы № 7 поселка Корзуново, - сообщили в минобрнауки региона.

Все участники ЕГЭ преодолели минимальный порог, а каждый пятый сдал экзамен по русскому языку на 81 балл и выше.

Напомним: две мурманские выпускницы получили 100 баллов за ЕГЭ по литературе.

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