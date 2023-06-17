В Мурманске произошло ДТП с участием мотоцикла

Мотоциклист от медицинской помощи отказался. Фото: УГИБДД по Мурманской области

Вечером 16 июня в Мурманске водитель Kia столкнулся с мотоциклистом.

- По предварительной информации, в 17.40 в районе дома №2 по проспекту Ленина водитель иномарки, поворачивая налево, не предоставил преимущества в движении водителю мотоцикла Yamaha, который ехал прямо, из-за чего произошло столкновение, - сообщили в пресс-службе УГИБДД по Мурманской области.

Мотоциклист, 1982 года рождения, от медицинской помощи отказался.

Напомним: один человек погиб и один пострадал в ДТП в Оленегорске.

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