В Мурманской области работает 21 тысяча медицинских работников

В круглосуточных стационарах пролечились около 160 тысяч пациентов. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

18 июня в России отмечают День медицинского работника, и к празднику Мурманскстат представил статистику по сфере здравоохранения в Мурманской области.

Всего в регионе работает 21 тысяча медицинских работников, в том числе 3,7 тысячи врачей и 6,8 тысячи медсестер. Открыты 38 медорганизаций и 7,3 тысячи больничных коек.

- В 2021 году каждый житель Мурманской области обратился в лечебные учреждения системы Минздрава России в среднем два раза. В круглосуточных стационарах пролечились около 160 тысяч пациентов, было проведено 58 тысяч хирургических операций. Скорую медицинскую помощь при выполнении вызовов оказали более чем 217 тысячам человек, - сообщили в Мурманскстате.

Напомним: в 2023 году 120 юных жителей Мурманской области должны пройти профилактические осмотры, на данный момент план выполнили почти наполовину - врачи приняли 62 тысячи детей.

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