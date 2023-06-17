В Мурманске 73-летний мужчина ушел с работы и пропал

Всех, кто может помочь с поисками северянина, просят позвонить в полицию. Фото: vk.com/murmanspas51

Волонтеры поискового отряда «МурманСпас» сообщили о новом поиске пропавшего человека в Мурманске.

5 июня 73-летний Вячеслав Васильев ушел с работы в торгово-развлекательном центре «Северное Нагорное», но до дома не дошел.

Всех, кто может помочь с поисками северянина, просят позвонить в полицию или в поисковый отряд по телефону 8-911-311-70-20.

Напомним: с 20 мая в Мурманской области пропал Василий Коптев – мужчина ушел из дома в Зашееке в неизвестном направлении. С тех пор его ищут родные, полиция и волонтеры, но пока выйти на след не удалось.

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