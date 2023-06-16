В Мурманской области на выходных потеплеет до +23 градусов

На выходных в Мурманскую область придет тепло. Фото: Антон ЗАБИРОВ

На выходных в Мурманскую область придет тепло. Погоду Кольского полуострова будет определять, в основном, поле повышенного атмосферного давления.

- 17 июня ночью местами пройдет небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ветер северный умеренный. Температура воздуха днем составит +9+14, на западе области местами +15+19 градусов, - сообщили в мурманском гидрометцентре.

18-19 июня воздух прогреется сильнее - будет +13+18 градусов, на юге области до +23.

Также синоптики предупреждают, что в регионе ожидается пятый региональный класс пожарной опасности, в Ловозерском районе - четвертый класс пожарной опасности.

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