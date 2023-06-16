В Мурманске пенсионер ушел с работы в ТЦ и не вернулся домой

В Мурманске пропал 73-летний местный житель Вячеслав Васильев. Фото: Поисковый отряд "МурманСпас" / vk.com/murmanspas51

В Мурманске пропал 73-летний местный житель Вячеслав Васильев. Пенсионер 5 июня ушел с работы в торговом центре «Северное Нагорное» и не вернулся домой, его местонахождение неизвестно.

Тех, кто обладает информацией о пожилом мужчине, просят сообщить в полицию по телефонам 02 или 102 либо обратиться к волонтерам поисково-спасательного отряда «МурманСпас»: 8 911 311 70 20 (круглосуточно).

Напомним: в Мурманской области с 20 мая ищут пропавшего жителя Полярных Зорь.

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