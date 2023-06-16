300 контейнеров для сбора пластика установят в Мурманской области за год

В Мурманской области продолжается работа по внедрению раздельного сбора мусора. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Мурманской области продолжается работа по внедрению раздельного сбора мусора. За года разных муниципалитетах планируют установит 300 сетчатых контейнеров для пластика. Появятся они в Мурманске, Кольском районе и в Апатитах. За годы действия раздельного сбора установили уже 600 таких контейнеров.

- Пока такие баки есть не во всех дворах, поскольку их установка производится с учетом потребности и если точка размещения сетчатого контейнера соответствует установленным требованиям. За оборудование площадок отвечают собственники земельных участков, — рассказал murmansk.aif.ru заместитель директора Мурманского филиала «Ситиматик» Виталий Измайлов.

Напомним: в ЗАТО Александровск обновили контейнерный парк для сбора мусора. Новые баки установили по поручению губернатора Андрея Чибиса.

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