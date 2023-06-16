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НовостиОбщество16 июня 2023 13:43

На автоподъезде к Североморску с 20 по 23 июня ограничат движение транспорта

Причиной станут буровзрывные работы
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Во всех случаях продолжительность перекрытия составит не более получаса.

Во всех случаях продолжительность перекрытия составит не более получаса.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области временно перекроют автоподъезд к Североморску.

- Ограничения движения будут действовать в течение трех дней, с 20 по 22 июня с 10.00 до 12.00, из-за проведения буровзрывных работ. Просим водителей учитывать это при планировании поездок, - сообщает Упрдор «Кола».

Так, 20 июня будет перекрыт участок с 19-го по 20-й километр автодороги. 21 и 22 июня - от дома №114 по проспекту Героев-североморцев по 20-й километр автодороги.

Во всех случаях продолжительность перекрытия составит не более получаса.

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