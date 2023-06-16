На автоподъезде к Североморску с 20 по 23 июня ограничат движение транспорта

Во всех случаях продолжительность перекрытия составит не более получаса. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области временно перекроют автоподъезд к Североморску.

- Ограничения движения будут действовать в течение трех дней, с 20 по 22 июня с 10.00 до 12.00, из-за проведения буровзрывных работ. Просим водителей учитывать это при планировании поездок, - сообщает Упрдор «Кола».

Так, 20 июня будет перекрыт участок с 19-го по 20-й километр автодороги. 21 и 22 июня - от дома №114 по проспекту Героев-североморцев по 20-й километр автодороги.

Во всех случаях продолжительность перекрытия составит не более получаса.

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