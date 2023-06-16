В Мурманске детские сады и школы готовят к новому учебному году

Детсады и школы Мурманска летом активно готовят к новому учебному году. Фото: Администрация города Мурманска

Детсады и школы Мурманска летом активно готовят к новому учебному году. Ход работ в некоторых учебных заведениях проверила заместитель главы администрации города Людмила Левченко.

Так, в школе № 26 на улице Павлика Морозова рабочие устанавливают современные стеклопакеты и обновляют фасад.

- По пожеланиям жителей, с которыми они обратились во время встречи в Ленинском округе, оборудуем спортивно-игровые площадки на пришкольной территории, - сообщил глава администрации Мурманска Юрий Сердечкин.

А в детском саду №73 на улице Гагарина реализуют инициативный проект по благоустройству «Дети Севера».

Напомним: в мурманской гимназии появятся химическая лаборатория и мобильный лингафонный кабинет.

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