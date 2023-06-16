Андрей Чибис о событии на ПМЭФ-2023: Это историческое событие для Мурманской области

На ПМЭФ-2023 подписали соглашение о газификации Мурманской области с «Газпромом». Фото: Правительство Мурманской области

На полях Петербургского международного экономического форума состоялось важное для Мурманской области событие – с «Газпромом» подписали соглашение по газификации региона. Документ подписал председатель ПАО «Газпром» Алексей Миллер.

- Это действительно историческое событие для всей Мурманской области. Спасибо за поддержку Владимиру Владимировичу Путину! В рамках проработки вопроса газоснабжения и газификации Мурманской области также планируется рассмотреть возможности развития комплексной инфраструктуры производства, хранения, транспортировки и потребления сжиженного природного газа на территории региона. На полях форума мы заключаем комплексные соглашения с компаниями «Газпрома» для реализации всех мероприятий, которые потребуются, чтобы Мурманская область перестала быть мазутозависимой и перешла на газ, – сообщил губернатор Андрей Чибис.

Напомним: газификация Мурманской области создаст новый технологический уклад для промышленности. Она нужна и для работы компаний в регионе, и для ухода от мазутозависимости и снижения коммунальных платежей населения.

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