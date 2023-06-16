Рыбак незаконно наловил в Куреньге корюшки на 154 тысячи рублей

Рыбу у мужчины забрали, а в отношении него возбудили уголовное дело по части 1 статьи 256 УК РФ. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Житель Североморска попался сотрудникам полиции во время незаконной рыбалки на реке Куреньга.

- Ранее несудимый 51-летний северянин за несколько часов с помощью лодки и рыболовных сетей поймал 1543 экземпляра корюшки. Водным биоресурсам РФ был причинен ущерб на сумму более 154 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Рыбу у мужчины забрали, а в отношении него возбудили уголовное дело по части 1 статьи 256 УК РФ. Максимально ему грозит арест до шести месяцев.

Напомним: рыбак из Калининграда поймал в Коле 14-килограммовую семгу.

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