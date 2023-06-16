Житель Мурманска до смерти избил соседа электрическим чайником

Северянину назначили наказание в виде 10 лет лишения свободы. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Мурманске вынесли приговор 49-летнему местному жителю, который по неосторожности убил своего соседа. Мужчину обвиняли по части 4 ст. 111 УК РФ.

Непоправимое произошло вечером 3 декабря прошлого года в квартире по улице Подстаницкого, когда между соседями вспыхнула ссора.

- Мурманчанин, используя металлический электрический чайник, а также руками и ногами избил потерпевшего. От полученных травм последний скончался спустя несколько дней в больнице, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СКР по Мурманской области Наталия Тростина.

Северянину назначили наказание в виде 10 лет лишения свободы. Приговор в законную силу пока не вступил.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Почувствовал неладное и не зря. В Зеленоборском неравнодушный мужчина спас из горящего дома пять человек. В Зеленоборском мужчина спас из пожара пять человек (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru