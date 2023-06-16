Житель Мурманска до смерти избил соседа электрическим чайником

Северянину назначили наказание в виде 10 лет лишения свободы.
Фото: Артем КИЛЬКИН
В Мурманске вынесли приговор 49-летнему местному жителю, который по неосторожности убил своего соседа. Мужчину обвиняли по части 4 ст. 111 УК РФ.
Непоправимое произошло вечером 3 декабря прошлого года в квартире по улице Подстаницкого, когда между соседями вспыхнула ссора.
- Мурманчанин, используя металлический электрический чайник, а также руками и ногами избил потерпевшего. От полученных травм последний скончался спустя несколько дней в больнице, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СКР по Мурманской области Наталия Тростина.
Северянину назначили наказание в виде 10 лет лишения свободы. Приговор в законную силу пока не вступил.
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