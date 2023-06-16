На дороге Кола-Мурмаши ограничат движение 20 июня

В Мурманской области временно ограничат движение на дороге Кола-Мурмаши 20 июня. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области временно ограничат движение на дороге Кола-Мурмаши 20 июня.

- Из-за проведения взрывных работ с 13.00 до 15.00 на участке автодороги с 8 по 9 километр будет перекрываться движение. Перекрытие составит не более одного часа, - сообщили в УГИБДД региона.

Водителей просят учитывать эту информацию при планировании маршрутов следования.

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