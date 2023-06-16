Андрей Чибис представил на ПМЭФ-2023 инвестиционный потенциал Мурманской области

На Петербургском международном экономическом форуме в рамках работы стенда «Арктика – территория диалога» губернатор Андрей Чибис представил инвестиционный потенциал Мурманской области. Фото: Правительство Мурманской области

На Петербургском международном экономическом форуме в рамках работы стенда «Арктика – территория диалога» губернатор Андрей Чибис представил инвестиционный потенциал Мурманской области.

Одно из главных и долгожданных событий для региона - газификация. Проблему мазутозависимости не могли решить десятилетиями, а теперь выполнена трассировка будущей трубы и начинается работа по проектированию.

Еще одно важное событие для Мурманской области - развитие Мурманского транспортного узла, в том числе порта «Лавна», железнодорожного моста через реку Тулома.

Также в Мурманской области готовятся к разработке нескольких месторождениям, в том числе литиевого.

- Мурманск – базовый, крупнейший в мире незамерзающий порт за полярным кругом, исключительная особенность – выход как на восток, так и на запад. Важно, что он не зависит ни от каких других государств. Это безопасно с точки зрения экспорта грузов. Также реализуются проекты: Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений, терминал по перевалке минеральных удобрений «Тулома», – отметил Андрей Чибис.

Напомним: на полях ПМЭФ-2023 стало известно, что в Мурманскую область придет работать индийская компания «САФФАРМ», которая планирует построить в регионе фармацевтический комплекс и завод активных фармацевтических ингредиентов в рамках импортозамещения иностранных лекарств.

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