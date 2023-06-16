Бомбоубежище в Молочном планируют перевести в собственность региона

Защитное сооружение находится в доме №9 на улице Заречной. Его площадь составляет 86,6 квадратных метров. Фото: Дмитрий СТЕШИН

Бомбоубежище, которое находится в Молочном, собираются перевести в собственность Мурманской области из федеральной собственности. Проект постановления правительства региона размещен на портале «Открытый электронный регион» и до 23 июня проходит общественное обсуждение.

Защитное сооружение находится в доме №9 на улице Заречной. Его площадь составляет 86,6 квадратных метров. Первоначальная стоимость - 644 тысячи рублей.

Напомним: в Коле планируют сделать новый жилой район. Идет поиск потенциальных застройщиков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области создали базу профессиональных актеров для съемок в фильмах. В ней уже 69 визиток (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru