Малый ракетный корабль «Рассвет» вышел в Баренцево море для боевой подготовки

Корабль «Рассвет» предназначен для борьбы с боевыми кораблями вероятного противника в ближней морской зоне. Фото: пресс-служба СФ

В Баренцево море на боевую подготовку вышел малый ракетный корабль «Рассвет» Северного флота. Экипаж проведет несколько внутрикорабельных учений, в том числе по действиям одиночного корабля по предназначению.

- Кроме того, планируется выполнение различных боевых упражнений корабельной артиллерией, - отметили в пресс-службе Северного флота.

Корабль «Рассвет» предназначен для борьбы с боевыми кораблями вероятного противника в ближней морской зоне. У него на вооружении - шесть крылатых противокорабельных ракет, артиллерийские установки, зенитно-ракетный комплекс, радиоэлектронное вооружение.

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