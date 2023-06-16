Малый ракетный корабль «Рассвет» вышел в Баренцево море для боевой подготовки

Корабль «Рассвет» предназначен для борьбы с боевыми кораблями вероятного противника в ближней морской зоне. Фото: пресс-служба СФ
В Баренцево море на боевую подготовку вышел малый ракетный корабль «Рассвет» Северного флота. Экипаж проведет несколько внутрикорабельных учений, в том числе по действиям одиночного корабля по предназначению.
- Кроме того, планируется выполнение различных боевых упражнений корабельной артиллерией, - отметили в пресс-службе Северного флота.
Корабль «Рассвет» предназначен для борьбы с боевыми кораблями вероятного противника в ближней морской зоне. У него на вооружении - шесть крылатых противокорабельных ракет, артиллерийские установки, зенитно-ракетный комплекс, радиоэлектронное вооружение.
Напомним: в Гаджиево 48 семей военнослужащих получили новые квартиры.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Мурманской области создали базу профессиональных актеров для съемок в фильмах. В ней уже 69 визиток (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru