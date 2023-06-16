В центре Мурманска в ДТП пострадал мотоциклист

Вечером 16 июня у дома №24 на проспекте Ленина в Мурманске произошло ДТП с участием мотоциклиста. Фото: УГИБДД по Мурманской области

Вечером 16 июня у дома №24 на проспекте Ленина в Мурманске произошло ДТП с участием мотоциклиста.

- По предварительной информации, около 18 часов водитель автомобиля Skoda при развороте не убедился в безопасности маневра и столкнулся с мотоциклом, - сообщили в пресс-службе УГИБДД по Мурманской области.

Водителя двухколесного транспорта доставили в больницу. Дополнительные обстоятельства происшествия уточняются.

Напомним: один человек погиб и один пострадал в ДТП в Оленегорске. Haval съехал на обочину и перевернулся.

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