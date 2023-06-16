В Умбе ночью сгорела дотла одноэтажная баня

Причины пожара устанавливаются. Фото: vk.com/murman01

Минувшей ночью в Умбе загорелась одноэтажная баня на улице Победы, 1. На месте происшествия работали спасатели.

- В 01.51 пожар полностью потушили. Обгорели стены внутри деревянной бани и обрушилась крыша на всей площади, - сообщили в Управлении по ГОЧС и ПБ Мурманской области.

В тушении возгорания участвовали четыре огнеборца с привлечением одной единицы техники.

Причины пожара устанавливаются.

Напомним: в Зеленоборском из-за пожара сгорели 35 гаражей и хозпостроек.

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