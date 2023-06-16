В 2024 году завершится проектирование судоремонтного комплекса в Мурманске

Проектирование комплекса начнется в 2023 году и завершится в 2024 году, после чего приступят к строительству. Фото: Правительство Мурманской области

На полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) обсудили важную для Мурманской области тему - судоремонт. Из-за антироссийский санкций работы над судами в Норвегии стали невозможны, а в нашей стране возможности ограничены.

Во время недавнего приезда в Мурманск главы Росрыболовства Ильи Шестакова стало известно, что судоремонт планируют развивать на базе Мурманского морского рыбного порта, который в 2022 году перешел из частной собственности в государственную.

- Мурманская область обладает высоким транспортным потенциалом, связанный в первую очередь с незамерзающим круглогодичным глубоководным портом Мурманск, –сообщила на ПМЭФ вице-губернатор Ольга Кузнецова. - Существуют сложности в сфере судоремонта. С учетом имеющихся задач по развитию Арктической зоны Российской Федерации, правительство Мурманской области совместно с АО «ГТЛК» приступило к работе по созданию судоремонтного предприятия по типу кластера на территории Мурманской области с учетом потребностей судоходных и рыболовецких компаний региона и участников Северного морского пути.

Проектирование комплекса начнется в 2023 году и завершится в 2024 году, после чего приступят к строительству.

Напомним: из Мурманского морского рыбного порта планируют сделать современный логистический хаб, модернизация пройдет за счет частных и государственных средств.

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