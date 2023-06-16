Бывшего председателя комитета по строительству Мурманска подозревают в коррупции

Начальница выписывала материальную помощь подчиненным, но получала ее сама. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Мурманске в отношении бывшего председателя городского комитета по строительству возбудили два уголовных дела - за служебный подлог и мошенничество с использованием лицом своего служебного положения.

- По версии следствия, в декабре 2022 года она внесла заведомо ложные сведения о выплате материальной помощи двум подчиненным из-за якобы их тяжелого материального положения, издав соответствующие приказы, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области Наталия Тростина.

При этом получив деньги - в общей сложности 50 тысяч рублей, сотрудники комитета перевели их на счет начальницы. Сейчас экс-председатель находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Напомним: суд вынес приговор 46-летней бывшей заместителю главного врача Апатитско-Кировской ЦГБ. Как сообщили в СУ Следственного комитета по Мурманской области, ей вменяли получение взятки через посредника.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области создали базу профессиональных актеров для съемок в фильмах. В ней уже 69 визиток (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru