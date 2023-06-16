Один человек погиб и один пострадал в ДТП в Оленегорске

Водитель иномарки не справился с управлением. Фото: vk.com/murman01

В ночь на 16 июня в Оленегорске случилось смертельное ДТП. Около часа ночи у дома №20 на улице Строительной водитель Haval не справился с управлением, съехал на обочину и перевернулся.

- Пострадали два человека, одного из которых передали бригаде скорой помощи, один погиб, - сообщили в Управлении по ГОЧС и ПБ Мурманской области.

По предварительным данным, погиб пассажир иномарки.

Напомним: утром 15 июня на восьмом километре автоподъезда к аэропорту «Мурманск» произошло серьезное ДТП. Лоб в лоб столкнулись Hyundai Elantra и грузовик УАЗ.

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