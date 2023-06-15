В Мурманске бесплатные мастер-классы по танцам проведет артист цирка du Soleil

Занятия будут проводиться в «Доме молодежи» на улице Орликовой, 3 в 18.00. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманске приедет хореограф, балетмейстер, артист цирка du Soleil, постановщик танцев Высшей лиги КВН Марио Форелли, который проведет танцевальные мастер-классы для молодых северян. Поучаствовать могут как новички, так и профессионалы.

С 21 по 23 июня бесплатные занятия (12+) пройдут по Hip hop, Jazz-funk, Dance Hall, House, Stomp, Wacking, Blow beat, а также мастер-класс по постановке танцевального шоу. Продолжительность мастер-классов - три часа.

- Cамые активные участники смогут выступить в итоговом танцевальном шоу вместе с Марио Форелли 24 июня на праздновании Дня молодежи, - сообщили в Доме молодежи Мурманска.

Количество мест ограничено. Подать заявку на участие можно по ссылке.

Занятия будут проводиться в «Доме молодежи» на улице Орликовой, 3 в 18.00.

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