Расписание поезда №6367 Мурманск–Кандалакша изменится 17 июня

Из Мурманска до Полярных Зорь поезд поедет как обычно. Фото: Олег ЗОЛОТО

Расписание движения пригородного поезда №6367, который следует по маршруту Мурманск – Кандалакша, изменится 17 июня. В этот день на станции Пинозеро будут проводить ремонтные работы.

- Поезд будет следовать только до станции Полярные Зори. Движение поезда на участке Полярные Зори – Кандалакша в этот день осуществляться не будет, - сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

Из Полярных Зорей в Кандалакшу можно добраться на рейсовом автобусе № 127. 17 июня он отправится от вокзала в 22.45.

Из Мурманска до Полярных Зорь поезд поедет как обычно.

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