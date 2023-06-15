Пенсионерка из Мурманска отсудила почти полмиллиона рублей из-за падения на тротуаре

В итоге в пользу пенсионерки было решено взыскать 400 тысяч рублей.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Пожилая мурманчанка через суд добилась компенсации морального вреда за травму, полученную от падения на тротуаре. Изначально женщина обратилась в прокуратуру, после того, как в январе упала возле одного из домов на проспекте Кирова.
- Северянка получила травму, поскользнувшись на тротуаре, неубранном от наледи, после чего ей потребовалось хирургическое вмешательство и длительная реабилитация для восстановления после операции. С муниципального учреждения требовала взыскать 500 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе Первомайского районного суда.
Ответчик не согласился с требованиями иска, отметив, что уборка проводилась по плану. Однако факт ненадлежащего состояния тротуара подтвердился представленными суду доказательствами.
В итоге в пользу пенсионерки было решено взыскать 400 тысяч рублей.
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