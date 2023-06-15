В Мурманской области признали недобросовестным подрядчиком компанию из Петербурга

В Мурманской области включили подрядчика из Санкт-Петербурга в реестр недобросовестных поставщиков.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
В Мурманской области включили подрядчика из Санкт-Петербурга в реестр недобросовестных поставщиков. Свои обязанности плохо выполняло ООО «СЛПРО БЕТА».
В 2022 году между Управление Росприроднадзора и ООО «СЛПРО БЕТА» заключили контракт на разработку проектно-сметной документации по капремонту деревянного административного здания.
- Подрядчик должен был выполнить свою работу и получить положительное заключение госэкспертизы, однако в установленный срок результат представлен не был, - сообщили в Мурманском УФАС.
По решению суда компанию и ее директора включили в реестр недобросовестных поставщиков. Теперь общество не сможет участвовать в государственных и муниципальных закупках в течение двух лет.
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