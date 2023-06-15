На дороге к мурманскому аэропорту произошло лобовое ДТП с тремя пострадавшими

Причины ДТП устанавливаются. Фото: vk.com/murman01
Утром 15 июня на восьмом километре автоподъезда к аэропорту «Мурманск» произошло серьезное ДТП. Лоб в лоб столкнулись Hyundai Elantra и грузовик УАЗ. На месте проишесвтвия работали спасатели.
- В аварии пострадали три человека, один из которых госпитализирован, - сообщили в Управлении по ГОЧС и ПБ Мурманской области.
Причины ДТП устанавливаются.
Напомним: по дороге в Териберку произошло ДТП с пострадавшим. Volkswagen Caravelle опрокинулся на бок.
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