23-летний житель Мончегорска до смерти избил своего знакомого

Мончегорца заключили под стражу на два месяца, расследование уголовного дела продолжается. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Мурманской области предъявлено обвинение 23-летнему жителю Мончегорска, который по пьяни до смерти избил своего знакомого. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ.

Конфликт между северянами произошел утром 10 июня этого года в доме на улице Горняков в Оленегорске.

- На почве личных неприязненных отношений злоумышленник избил руками и ногами своего знакомого, 1985 года рождения. От полученных травм тот скончался на месте преступления, - сообщила старший помощник руководителя СУ Следственного комитета РФ по Мурманской области Наталия Тростина.

Мончегорца заключили под стражу на два месяца, расследование уголовного дела продолжается. Северянину грозит до 15 лет лишения свободы.

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