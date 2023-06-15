По дороге в Териберку произошло ДТП с пострадавшим

Вечером 15 июня по дороге в Териберку произошло ДТП с участием одной машины. Фото: vk.com/murman01

Вечером 15 июня по дороге в Териберку произошло ДТП с участием одной машины. Водитель Volkswagen Caravelle не справился с управлением и съехал в кювет.

- Автомобиль двигавшийся со стороны Териберки в строну Кола, опрокинулся на бок. Через некоторое время пассажир самостоятельно обратился в медицинское учреждение, - сообщили в пресс-службе УГИБДД по Мурманской области.

Причины происшествия устанавливаются.

Напомним: четыре человека пострадали в ДТП на федеральной трассе «Кола».

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