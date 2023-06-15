В Апатитах спасли из горящей квартиры мужчину

Вечером 14 июня в доме гостиничного типа в Апатитах на улице Жемчужной, 19к1 случился пожар. Фото: vk.com/murman01

Вечером 14 июня в доме гостиничного типа в Апатитах на улице Жемчужной, 19к1 случился пожар. Загорелась одна из квартир, из которой спасли человека.

- Огонь повредил кухонный гарнитур. Закопчены стены и потолок на площади пять квадратных метров. Дверь в квартиру вскрывалась механизированным инструментом. С места пожара спасен один человек, передан бригаде скорой помощи, от госпитализации отказался, - сообщили в Управлении по ГОЧС и ПБ Мурманской области.

Еще четырех человек эвакуировали, они из-за пожара не пострадали.

На месте происшествия работали 8 спасателей и 3 единицы техники. Причины пожара предстоит выяснить.

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