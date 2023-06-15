Лучшими детскими школами искусств стали учреждения в Полярном и Видяево

В Мурманской области прошел этап общероссийского конкурса «Лучшая детская школа искусств». Фото: Правительство Мурманской области

В Мурманской области прошел этап общероссийского конкурса «Лучшая детская школа искусств». Победителями стали два учреждения – Детская школа искусств в Полярном и Детская музыкальная школа Видяево.

Также выбрали лучшего педагога детской школы искусств - ею стала преподаватель изобразительного искусства Детской школы искусств имени А.А. Розанова города Кировска Ксения Колобова.

- Ксения Анатольевна – автор более 30 опубликованных статей, посвященных методике преподавания истории и теории искусства детям, детскому изобразительному творчеству, а также творчеству местных художников. Преподаватель организует и проводит выставки учащихся в учреждениях культуры региона, - сообщили в региональном минкульте.

Победители представят наш регион на окружном туре конкурса, который состоится этой осенью.

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