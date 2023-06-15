21 жителя Мурманской области покусали клещи

В Мурманской области растет число северян, обратившихся в медучреждения по поводу укусов клешей. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Мурманской области растет число северян, обратившихся в медучреждения по поводу укусов клешей. Так, с марта зафиксировали 21 случай, все из которых были завезены из других регионов. Чаще всего - из Карелии (23,8%).

- Присасывания клещей произошли в Карелии, Краснодарском крае, Архангельской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской, Смоленской, Ярославской областях, в Воронеже, Иваново, Орле. Обратившимся пациентам оказана медицинская помощь, - сообщили в Управлении Роспотребнадзора региона.

Специалисты напоминают, что Мурманская область не эндемична по клещевому вирусному энцефалиту. Для профилактики тем, кто выезжает в другие регионы, рекомендуется сделать прививки.

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