В Мурманске работник сервисного центра избил своего коллегу битой

Мурманчанину грозит до двух лет лишения свободы, он находится под подпиской о невыезде. Фото: Иван ВИСЛОВ

В Мурманске пострадал из-за коллеги по работе 38-летний местный житель. Мужчина получил ушибы мягких тканей головы, шеи и ключицы.

Выяснилось, что конфликт произошел между работниками сервисного центра в одном из автосалонов города.

- Один из участников ссоры, используя бейсбольную биту, избил сотрудника. 40-летнего злоумышленника задержали, он пояснил полицейским, что конфликт произошел на почве личных неприязненных отношений и в качестве аргумента в споре он решил использовать находившийся у него в машине спортивный снаряд, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Возбуждено и расследуется уголовное дело по части 2 статьи 115 УК РФ. Мурманчанину грозит до двух лет лишения свободы, он находится под подпиской о невыезде.

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