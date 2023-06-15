Мурманская область будет сотрудничать с другими регионами по развитию науки

Всего на полях ПМЭФ-2023 делегация Мурманской области планирует подписать порядка 20 соглашений. Фото: Правительство Мурманской области

На этой неделе в Санкт-Петербурге проходит Петербургский международный экономический форум, участие в котором принимает делегация из Мурманской области.

Первые итоги работы уже есть. Губернатор Андрей Чибис анонсировал сотрудничество с Белгородской, Архангельской областями и Ненецким автономным округом в научном направлении.

— Нам важно достичь подлинной технологической самодостаточности и укрепить суверенитет в системообразующих отраслях экономики. Эту задачу ставит перед нами президент России. И теперь наши научно-образовательные центры мирового уровня будут решать ее сообща. К примеру, проводить научно-исследовательские работы в области медико- и биотехнологий, а также заниматься селекцией морозоустойчивых растений, - сообщил Андрей Чибис.

Всего на полях ПМЭФ-2023 делегация Мурманской области планирует подписать порядка 20 соглашений.

Напомним: сотрудники Мурманского морского биологического института много лет изучают водоросли и их полезные свойства. Так, найденные в бурых водорослях вещества могут войти в состав лекарственных препаратов для профилактики и лечения различных заболеваний от онкологии до диабета.

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