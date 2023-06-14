В Мурманске четыре выпускницы сдали ЕГЭ на высший балл

В Мурманске отличились четыре выпускницы, сдав единый государственный экзамен по русскому языку на 100 баллов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Мурманске отличились четыре выпускницы, сдав единый государственный экзамен по русскому языку на 100 баллов.

- Лучшие результаты получили Полина Карабанова - гимназия №10, Анастасия Чайка - Мурманский политехнический лицей, Софья Морозова - средняя школа №36. А Виктория Круглина из лицея №2, которая также получила высший балл на ЕГЭ, окончила только 10 класс! - отметил глава администрации города Юрий Сердечкин.

Напомним: высший балл за ЕГЭ по литературе получили две мурманчанки.

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