Проехали 400 километров, опросили 150 человек. В Мурманской области почти месяц ищут пропавшего мужчину

С 20 мая в Мурманской области пропал Василий Коптев – мужчина ушел из дома в Зашееке в неизвестном направлении. Фото: Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Мурманской области / vk.com/la_murmansk

С 20 мая в Мурманской области пропал Василий Коптев – мужчина ушел из дома в Зашееке в неизвестном направлении. С тех пор его ищут родные, полиция и волонтеры, но пока выйти на след не удалось.

- С момента начала поисковых работ проделана огромная работа добровольцами отряда и родными пропавшего: мы отработали полученные свидетельства, расспросили более 150 человек, проехали более 400 километров, прошли более десятка километров, распространили сотни ориентировок, так же был подключена смс-рассылка, - рассказал представитель поискового отряда «ЛизаАлерт» в Мурманской области Александр Каримов. - Пока человек не найден, мы верим и продолжаем искать!

Напомним: в Мурманской области пропал 54-летний Владлен Козлов. Мужчина уехал на рыбалку в Кандалакшском районе на реку Тумча 10 июня, с тех пор его местонахождение не известно.

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