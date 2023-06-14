16 и 24 июня в Мурманске пройдут городские спортивные праздники

16 и 24 июня спортивные праздники пройдут в Ленинском и Первомайском округах на спортивных площадках гимназии №9 и гимназии №10. Фото: Администрация города Мурманска

В рамках проекта «Родной двор - родной город» в Мурманске проходят спортивные мероприятия, в которых может поучаствовать каждый.

Так, на выходных во дворах и стадионах в разных микрорайонах города специалисты спорткомитета и аниматоры показывают мурманчанам, как можно проводить время активно и с пользой для здоровья в любую погоду.

- Гостей ждут подвижные игры, веселые старты, спортивные флэшмобы, командные и личные конкурсы. Все могут присоединиться к занятиям спортом под открытым небом, - отметил глава города Игорь Морарь.

16 и 24 июня спортивные праздники пройдут в Ленинском и Первомайском округах на спортивных площадках гимназии №9 и гимназии №10.

Подробное расписание мероприятий можно посмотреть на сайте городского спорткомитета.

Напомним: на концерте ко Дню молодежи в Мурманске выступит Ольга Серябкина.

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