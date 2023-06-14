В Мурманске проходит первая смена городских детских оздоровительных лагерей

В Мурманске в самом разгаре первая смена городских детских оздоровительных лагерей. Фото: Администрация города Мурманска

В Мурманске в самом разгаре первая смена городских детских оздоровительных лагерей. Ребята участвуют в развлекательных и познавательных мероприятиях, экскурсиях и играх, гуляют на свежем воздухе.

- Так как мы живем на Севере, детям крайне необходимы витамины, поэтому особое внимание уделяется питанию в лагерях – меню сбалансировано, в нем обязательно присутствуют сезонные овощи и фрукты, - отметил глава Мурманска Игорь Морарь.

Пребывание ребенка в лагере родителям обходится в 1050 рублей, а остальные расходы оплачиваются из областного и муниципального бюджетов. Всего этим летом на базе образовательных учреждений будут открыты 16 городских лагерей с дневным пребыванием.

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