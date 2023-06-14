На окраине Архангельска спасли провалившегося в канаву пони

Спасатель спустился в яму и зафиксировал пони буксировочной лямкой, после чего Бусинка оказалась на свободе. Фото: Служба Спасения им. И.А. Поливаного / vk.com/aocc29
Утром 13 июня необычная спасательная операция проходила на окраине Архангельска. Так, в беду попал пони по кличке Бусинка, провалившись в канаву с водой.
- Лощадь не могла выбраться сама из-за крутизны берега и особенностей роста. Работникам конного клуба оставалось только удерживать животное, чтобы не усложнить ситуацию и дожидаться помощи, - сообщили в Службе спасения имени И.А. Поливаного.
Спасатель спустился в яму и зафиксировал пони буксировочной лямкой, после чего Бусинка оказалась на свободе. Ветеринарная помощь ей не потребовалась.
Напомним: в Мурманске выхаживают двух маленьких зайчат.
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