В Кировск приедет мобильная ярмарка «Наша рыба»

В Кировск отправится мобильная ярмарка «Наша рыба». Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Кировск отправится мобильная ярмарка «Наша рыба». Фудтраки с дарами моря остановятся 17 июня на парковке рядом с домом 14Б на улице Юбилейной.

- Ярмарка будет работать с 11.00 до 18.00. Жители города смогут приобрести рыбу и морепродукты по ценам ниже рыночных, - сообщили в Мурманконгрессе.

Напомним: рыбак из Калининграда поймал в Коле 14-килограммовую семгу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области создали базу профессиональных актеров для съемок в фильмах. В ней уже 69 визиток (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru