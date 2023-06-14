Рядового из Мурманской области приговорили к пяти годам лишения свободы за отдых от службы

После оглашения приговора рядового взяли под стражу в зале суда. Приговор в законную силу пока не вступил. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Красноярском крае вынесли приговор контрактнику из Мурманской области, который решил устроить себе внеплановый отпуск. Теперь он проведет время время не на отдыхе, а в колонии.

- Рядовой, проходящий военную службу по контракту в Заполярье, желая временно отдохнуть от военной службы, в сентябре 2022 года не прибыл в воинскую часть и уехал в Железногорск, где стал жить, не исполняя воинские обязанности, - сообщили в Красноярском гарнизонном военном суде.

Осенью того же года мужчину задержали сотрудники полиции. Суд признал его виновным по части 5 статьи 337 УК РФ, назначив наказание в виде пяти лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

После оглашения приговора рядового взяли под стражу в зале суда. Приговор в законную силу пока не вступил.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области создали базу профессиональных актеров для съемок в фильмах. В ней уже 69 визиток (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru