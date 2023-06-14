Устроивший пенную вечеринку в фонтане Мурманска мужчина заплатит за причиненный вред

Решение еще не вступило в законную силу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Апатитский городской суд постановил взыскать деньги с местного жителя, который в августе 2022 года устроил «пенную вечеринку» в фонтане в центре Мурманска. Иск о возмещении ущерба подал МАУК «Мурманские городские парки и скверы».

- Мужчина добавил в чашу фонтана химическое вещество, что привело к образованию большого количества пены и аварийному отключению. Произошел нагрев насосов и загрязнение химреактивами систем хлорирования и очистки воды, - сообщили в пресс-службе суда.

Подрядчик отремонтировал фонтан, за что ему выплатили 121 471 рубль. С нарушителя требовали взыскать именно эту сумму, что суд и сделал.

Решение еще не вступило в законную силу.

Напомним: пьяный житель Апатитов написал заявление в полицию из-за воздушного шарика.

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