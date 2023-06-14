В Мурманской области взрослые стали чаще детей болеть ОРВИ и гриппом

Впервые за весь эпидемический период взрослые стали болеть чаще, чем дети (51,6% от общего числа заболевших). Фото: Мария ЛЕНЦ

В Мурманской области снижается темп регистрации заболеваемости гриппом и ОРВИ среди северян всех возрастов. Как сообщают в региональном Управлении Роспотребнадзора, недельное значение эпидпороговой величины в целом ниже расчетного.

При этом впервые за весь эпидемический период взрослые стали болеть чаще, чем дети (51,6% от общего числа заболевших). Среди детей первенство у малышей 3-6 лет (44,1%).

- Среди выделенных возбудителей ОРВИ доля гриппа составляет 83,3%. Всего на 11 июня в регионе зарегистрирован 1821 случай гриппа, почти все заболевшие не сделали прививку, - отметили в ведомстве.

Напомним: с начала весны 18 жителей Мурманской области покусали клещи.

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